Somalie : Une vingtaine de morts et plusieurs blessés en Somaliland

Au moins 20 personnes ont été tuées dans la région sécessionniste somalienne du Somaliland lors d’affrontements entre manifestants antigouvernementaux et forces de sécurité, selon de sources médicales.

Depuis plus d’une semaine, la police et l’armée se battent contre les manifestants à Laascaanood (Las Anod), une ville de l’est du Somaliland qui est disputée entre le Somaliland et le Puntland voisin, l’une des régions semi-autonomes de la Somalie.

La situation a dégénéré dès mardi matin dernier, au lendemain de l’assassinat d’un politicien local nommé Abdifatah Abdallahi « Hadrawi ».

Abdifatah a été abattu par balles, lundi soir, par des hommes cagoulés. Il était l’un des leaders du « parti de l’unité » opposé à l’indépendance du Somaliland.

La ville de Las Anod est une source de conflit entre le Somaliland et son voisin, le Puntland. Ayant changé plusieurs fois de mains depuis l’effondrement de l’État somalien en 1991, la ville est un carrefour commercial et stratégique très ancien, revendiqué par les deux gouvernements.

Ancien territoire britannique, situé dans la corne de l’Afrique, le Somaliland a déclaré son indépendance de la Somalie en 1991. Son indépendance autoproclamée n’est pas reconnue par la Somalie et la communauté internationale.