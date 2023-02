Mali : Visite du ministre russe des Affaires étrangères

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, effectue ce lundi une « visite d’amitié et de travail » au Mali à la tête d’une forte délégation, annonce-t-on de source officielle à Bamako.

« Première du genre d’un ministre des Affaires étrangères russe dans notre pays, cette visite de haut niveau s’inscrit en droite ligne du choix politique opéré par le Gouvernement de la Transition d’élargir et de diversifier les partenariats stratégiques, conformément aux principes clés guidant désormais l’action publique au Mali », indique un communiqué du ministère malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Cette visite de deux jours de M. Lavrov, sur invitation de son homologue malien, Abdoulaye Diop, « matérialise la volonté ferme des deux Chefs d’Etat malien et russe d’impulser une nouvelle dynamique aux relations d’amitié et de coopération bilatérale, avec un accent particulier sur le renforcement du partenariat dans les domaines prioritaires, notamment de la défense et de la sécurité ainsi que de la coopération économique, commerciale et culturelle », ajoute le ministère.

A l’agenda du chef de la diplomatie russe figurent une rencontre avec le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, suivie d’une séance de travail élargie aux deux délégations, une conférence de presse, un déjeuner de travail et une audience avec le Colonel Assimi Goita, Président de la Transition, poursuit le communiqué.

Après le départ de la force militaire française Barkhane, le Mali est confronté à une recrudescence des attaques terroristes.