Niger: 16 morts dans l’attaque d’un camp de réfugiés maliens

Au moins seize personnes ont été tuées mercredi lors d’une attaque menée par « des terroristes lourdement armés » contre un campement de réfugiés maliens, dans l’ouest du Niger proche du Mali, selon des sources locale et sanitaires.

L’attaque a visé un campement de réfugiés maliens près d’une localité située à 65 km au nord-ouest de Tillia, dans la région de Tahoua, frontalière du Mali.

Les « terroristes lourdement armés » sont venus sur « une dizaine de motos », puis ont « fait irruption » dans le campement et ont « ouvert le feu » avant de fuir vers le Mali.

Tahoua et Tillabéri, dans la zone des trois frontières entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali, sont le théâtre depuis 2017 d’actions terroristes de groupes armés liés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique (EI).