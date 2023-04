Burkina Faso : Des terroristes neutralisés dans l’Est et le Centre-nord du pays

Les Forces de Défense et de Sécurité (FDS-Burkina) et les volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ont neutralisé des terroristes qui ont troublé la quiétude des populations de Kantchari (Est), rapporte dimanche l’Agence d’information du Burkina (AIB), notant que des armes et des moyens roulants ont été saisis.

Dans la zone de Oursi, c’est un point d’appui du groupe terroriste ‘’Etat Islamique’’ au grand Sahel qui a été éliminé, précise-t-on.

Les frappes se sont également poursuivies dimanche dans le quartier général du Groupe terroriste dit de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), dans la zone de Nassoumbou, ajoute la même source.

Elle souligne que les vecteurs aériens ont fait feu sur les regroupements d’assaillants et que les survivants qui se sont réfugiés à la frontière ont à leurs trousses les forces au sol.

Par ailleurs, fait savoir l’AIB, «des frappes de hautes précisions ont réduit en cendres, plusieurs terroristes entre Yirgou et Silmangué dans le Centre-nord». L’Agence officielle ne donne pas toutefois de précisions sur le nombre de terroristes tués.