Côte d’Ivoire : Promouvoir une production de cacao sans déforestation

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a appelé les populations ivoiriennes à s’approprier le projet Promouvoir une production de cacao sans déforestation pour réduire les émissions en Côte d’Ivoire (PROMIRE).

Faisant le point du projet, vendredi à l’occasion de la 5e édition des Journées africaines de l’écologie et des changements climatiques, son coordonnateur, le Colonel Assamoi Abbé Jonas et l’expert en foresterie à la FAO, Ouattara Zana, ont sollicité l’engagement, le soutien et l’accompagnement des populations dans sa mise en œuvre.

Ce projet est exécuté sur la période 2021-2026 dans les régions de l’Agnéby-Tiassa, de La Mé et du Sud-Comoé.

Financé par le Fonds Vert pour le climat et mis en œuvre par la FAO conjointement avec le ministère de l’Environnement et du Développement durable, le PROMIRE a pour objectif de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de Serre par la mise en œuvre du mécanisme ‘’réduction des émissions provenant de la déforestation et de la dégradation des forêts’’ (REDD), permettant ainsi à la Côte d’Ivoire d’accéder à terme à de potentiels paiements basés sur les résultats.