Afrique : L’Éthiopie s’engage à participer à une nouvelle force de maintien de la paix en Somalie

L’Éthiopie a annoncé, vendredi, qu’elle allait finalement « collaborer » à la mise en place d’une nouvelle force de l’Union africaine en Somalie, destinée à lutter contre les terroristes jihadistes du groupe Al shebab.

Initialement, Mogadiscio avait précisé que les troupes éthiopiennes ne prendraient pas part à cette mission, en raison des tensions entre les deux pays après la signature par Addis-Abeba, il y a environ un an, d’un accord maritime avec la région séparatiste du Somaliland.

Cependant, après plusieurs mois de différends, les deux nations ont récemment signé un accord sous l’égide de la Turquie pour apaiser les tensions. « Les deux pays ont convenu de coopérer au sein de la mission AUSSOM, la Mission de soutien et de stabilisation de l’Union africaine, et de renforcer leurs relations bilatérales », a indiqué le ministère éthiopien des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur Facebook.

Le communiqué précise que « les discussions ont permis de réaffirmer l’engagement des deux nations à travailler ensemble pour garantir la paix et la stabilité en Somalie et dans la région », tout en saluant les échanges « fructueux » entre la délégation éthiopienne, dirigée par la ministre de la Défense Aisha Mohammed, et le président somalien Hassan Sheikh Mohamud.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a donné son aval fin 2024 à la nouvelle force de l’Union africaine en Somalie par une résolution adoptée par 14 des 15 membres, les États-Unis s’étant abstenus en raison de préoccupations liées au financement. Cette résolution prévoit le remplacement de la Mission africaine de transition en Somalie (Atmis) par la Mission de soutien et de stabilisation de l’Union africaine (AUSSOM) à compter du 1er janvier.

Avant son retrait prévu le 31 décembre, le contingent de l’Atmis pouvait compter sur plus de 12 000 soldats, alors que les shebab continuent de représenter une menace majeure pour le pays.

Bien que la Somalie et l’Éthiopie aient été invitées à participer aux discussions au sein du Conseil de sécurité sans droit de vote, le représentant somalien a profité de l’occasion pour préciser que « la fourniture de troupes à l’AUSSOM avait été réglée par des accords bilatéraux en novembre » avec des partenaires, citant un total de 11 000 soldats.

La résolution adoptée par le Conseil inclut également la possibilité d’utiliser un dispositif créé l’an dernier, permettant à une force africaine déployée avec l’aval de l’ONU d’être financée jusqu’à 75 % par les Nations unies.