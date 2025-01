Burkina Faso : Le capitaine Anderson Médah lance la construction de 40 amphithéâtres pour désengorger les universités 

Le capitaine Céleste Anderson Médah, Directeur de cabinet du président Ibrahim TRAORE, a lancé, jeudi 2 janvier 2025, les travaux de construction de 40 amphithéâtres, salles de cours et bureaux dans les universités et centres universitaires du Burkina Faso. Cette initiative vise à répondre à la pénurie d’infrastructures éducatives qui touche le pays, selon l’agence d’information burkinabé (AIB).

Lors de la cérémonie de lancement, le capitaine Médah a posé la première pierre d’un amphithéâtre de 1 000 places à l’Université Thomas Sankara (UTS). Ce projet comprend également 15 salles de travaux dirigés, deux salles modulables de 200 places, 20 bureaux pour enseignants, ainsi qu’une salle de vidéosurveillance. L’amphithéâtre fait partie de l’initiative présidentielle visant à garantir une éducation de qualité pour tous.

Logée sous l’égide du Bureau national des Grands projets du Burkina, cette initiative ambitionne de moderniser le système éducatif en l’adaptant aux besoins croissants des étudiants, a expliqué le capitaine Médah. Il a précisé qu’au cours des cinq prochaines années, une quarantaine d’amphithéâtres de 500 à 1 000 places seront construits pour désengorger les universités et offrir davantage de places aux étudiants.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Pr Adjim Thiombiano, a souligné que ces infrastructures éducatives permettront de réduire les retards académiques et de mieux répondre aux besoins pédagogiques. Il a également annoncé que le projet inclura la construction de laboratoires équipés de technologies de pointe, destinés aux doctorants, chercheurs et enseignants-chercheurs, afin de favoriser la recherche et l’innovation dans un environnement moderne et adapté.

Zakaria Soré, coordonnateur national de l’initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous, a indiqué que les travaux seront réalisés par des architectes burkinabè. Ces derniers ont intégré des principes de durabilité environnementale dans la conception des projets, garantissant ainsi des constructions respectueuses de l’environnement.