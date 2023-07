Sénégal : Macky Sall ne se présentera pas à  la présidentielle 2024

Les Etats-Unis ont « salué » mardi l’annonce du président sénégalais Macky Sall de ne pas se représenter pour un troisième mandat en février 2024, une décision qui montre selon eux « l’exemple pour la région ».

« L’annonce claire du président Sall donne l’exemple pour la région, à l’inverse de ceux qui cherchent à éroder le respect des principes démocratiques, dont les limites des mandats », a déclaré dans un communiqué le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

Le président sénégalais, Macky Sall, a annoncé lundi soir à Dakar, dans un message à la Nation qu’il ne sera pas candidat à un troisième mandat lors de la présidentielle de février 2024.

« Ma décision longuement et murement réfléchie est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024 », a déclaré le chef de l’Etat dans son message à la nation diffusée sur la télévision publique RTS.

« Après avoir écouté et reçu tous les soutiens de la troisième candidature, ma décision longuement et murement réfléchie est de ne pas être candidat à la présidentielle de février 2024 même si la révision de la constitution de 2016 me donne le droit de poser ma candidature », a-t-il expliqué.

« Le Sénégal dépasse ma personne… J’avais dit en 2019 que mon mandat de 2019 est mon dernier mandat. Je respecte les Sénégalais et je reste digne de ce que j’avais dit « , a dit le président de la République.

« Contrairement donc aux rumeurs qui m’attribuaient une nouvelle ambition présidentielle, je voudrais dire que j’ai une claire conscience et mémoire de ce que j’ai dit, écrit et répété ici et ailleurs, c’est-à-dire que le mandat de 2019 était mon second et dernier mandat. C’est cela que j’avais dit et c’est cela que je réaffirme ce soir », a-t-il tenu à préciser.

« Ce n’est pas parce que je ne suis pas candidat que je ne vais pas assumer ma posture de président. Je veillerai à la bonne tenue de la Présidentielle, comme de coutume dans l’histoire politique de notre pays », a assuré chef de l’Etat Sénégalais, élu en 2012 et réélu en 2019.

Revenant par ailleurs sur les actes de violences survenus début juin dernier après la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko, candidat déclaré pour la présidentielle de 2024, à deux ans de prison ferme, Macky Sall a souligné dans son message à la Nation que l’’État est resté debout et le peuple sénégalais, attaché à son vivre ensemble, a refusé de tomber dans le piège de cette machination insurrectionnelle aux antipodes des valeurs démocratiques et qui visait à s’emparer du pouvoir par la violence et détruire notre modèle de société ».