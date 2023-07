Afrique du Sud : 6 personnes tuées dans une fusillade au Cap Oriental 

Six morts et quatre autres blessées est le bilan provisoire de la fusillade qui s’est déroulée dans la province du Cap Oriental, au sud-est de l’Afrique du Sud, selon la police locale.

«L’incident s’est produit mardi soir lorsque trois hommes non identifiés ont pris d’assaut une maison dans la localité de KwaNobuhle, au nord de Port Elisabeth, et ont ouvert le feu sur ses occupants», a déclaré la porte-parole de la police provinciale, Priscilla Naidu.

Soulignant que cinq hommes et une femme ont été tués dans l’attaque, elle a noté qu’une enquête sur six affaires de meurtre et quatre tentatives de meurtre a été ouverte, alors que la police a été mobilisée pour appréhender les coupables.

L’Afrique du Sud a l’un des taux de criminalité les plus élevés au monde. Dimanche, trois personnes ont été tuées lorsque des hommes armés ont pris d’assaut un magasin au nord de la ville de Polokwane, (259 km de Pretoria).

Les dernières statistiques du Service de police sud-africain (SAPS) montrent une augmentation dans les différentes catégories de crimes, en particulier le meurtre, le viol, le détournement et l’enlèvement.

Le ministre de la Police, Bheki Cele, a brossé récemment un tableau sombre sur la situation de la sécurité dans le pays, révélant que 6.289 personnes ont été assassinées au cours du premier trimestre 2023, soit une hausse de 206 cas par rapport à la même période de l’année dernière.