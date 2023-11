Nigeria : Au moins 17 civils tués dans une attaque jihadiste 

Au moins dix-sept personnes ont été tuées lundi, lors d’une attaque attribuée au groupe jihadiste État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP).

L’attaque s’est produite dans le village de Kayayya, situé dans l’État de Yobe, dans le nord-ouest du Nigeria.

L’assaut sur le village a été mené par une cinquantaine de terroriste de l’ISWAP.

« Certains villageois ont tenté de fuir l’attaque, mais les terroristes les ont abattus. L’un des villageois a eu la gorge tranchée. Quatre villageois ont été blessés dans l’attaque », selon Mohammed Goni, un responsable d’une milice d’auto-défense.

D’après Goni, les villageois n’ont pas payé les taxes exigées par les terroristes sur leur bétail et leurs produits agricoles. Les terroristes les accusent également d’avoir fourni des informations sur leurs déplacements aux militaires.

Le nord-est du Nigeria est la cible d’attaques du groupe jihadiste Boko Haram depuis 2009, des violences qui se sont aggravées en 2016 avec l’apparition de son groupe dissident, l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP).

Boko Haram et l’ISWAP ont tué plus de 35 000 personnes et provoqué le déplacement de quelque 2,7 millions de personnes, principalement au Nigeria, mais aussi dans les pays voisins comme le Cameroun, le Tchad et le Niger, selon les données du gouvernement et de l’ONU.