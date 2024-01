Somalie : Le Président est en visite à Galmudug pour superviser l’achèvement d’une campagne anti-terroriste

Le Président somalien M. Hassan Sheikh Mohamud effectue une visite à Galmudug pour finaliser la lutte contre les Khawarij, tandis que l’US Navy des Etats-unis d’Amérique (USA) recherche deux marins disparus au large de la côte somalienne.

Hassan Sheikh Mohamud, est arrivé dans la ville de Dhusamareb, la capitale de l’État de Galmudug, dimanche, afin de superviser la phase finale de la campagne militaire contre les Khawarij qui terrorisent le pays depuis des années.

Le Président a été accueilli par le Président de Galmudug, Ahmed Abdi Kariye, ainsi que par des responsables fédéraux et étatiques et des résidents locaux, qui ont exprimé leur soutien à ses efforts visant à rétablir la paix et la stabilité dans la région.

Le Président Hassan Sheikh, réélu pour un second mandat, a déclaré une guerre totale contre les Khawarij, affirmant qu’elle impliquait des aspects psychologiques, économiques et militaires. Il a choisi Dhusamareb comme quartier général pour diriger la guerre, et depuis lors, l’armée nationale, assistée par des forces locales, a libéré plusieurs villes et villages des mains des Khawarij.

Par ailleurs, dans la soirée du 11 janvier, deux marins de l’US Navy ont été portés disparus en mer alors qu’ils menaient des opérations au large de la côte somalienne. Des opérations de recherche et de sauvetage sont en cours pour localiser les deux marins américains. Pour des raisons de sécurité opérationnelle, aucune information supplémentaire n’a été divulguée tant que l’opération de récupération ne sera pas achevée.