Burkina Faso : Eglise et mosquée visées dans une série d’attaques meurtrières

Des pertes humaines ont été rapportées dimanche à la suite d’une attaque contre une mosquée à Natiaboani, dans l’est du Burkina Faso, selon des sources sécuritaires et locales.

Selon une source sécuritaire, des individus armés ont pris pour cible la mosquée aux alentours de 5 heures du matin, entraînant la mort de plusieurs dizaines de personnes. Une autre source locale a décrit l’assaut, expliquant que les assaillants sont arrivés dans la ville tôt le matin, ont encerclé la mosquée et ouvert le feu sur les fidèles rassemblés pour la prière matinale. Un leader religieux important figure parmi les victimes.

Le même jour, une autre attaque a eu lieu dans le nord du Burkina Faso, où des terroristes ont ouvert le feu lors d’une messe dans une église catholique, tuant au moins quinze personnes et en blessant deux.

En plus de ces attaques, plusieurs autres ont été perpétrées par des centaines de terroristes circulant à moto et appuyés par des véhicules équipés de lourdes mitrailleuses. Ces attaques ont ciblé plusieurs localités, dont Pensa, Natiaboani, Kongoussi, Ouahigouya et Tankoualo. Des installations militaires telles que le détachement militaire de Tankoualou à l’est, le 16e Bataillon d’intervention rapide près de Kongoussi au nord, ainsi qu’un bataillon mixte dans la zone de Ouahigouya ont été visées.

Le premier assaut terroriste a été signalé le vendredi 23 février 2024, vers 18 heures, à Pensa, au centre-nord, où un poste des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) a été attaqué.