L’Armée nationale somalienne, avec le soutien des forces de l’État de Jubaland, a tué plus d’une cinquantaine de terroristes du groupe Al Shebab et en a arrêté 20 autres vivants, lors des opérations offensives du quatrième jour dans les régions de Muse-Haji, Malaylay, Turdho, Baxar-saafka et autres zones de la région du Bas-Jubba, a déclaré à l’agence officielle somalienne »SONNA » le ministre adjoint de l’Information, Abdirahman Yusuf Al Adala.

«Les opérations offensives se poursuivent pour le quatrième jour consécutif contre les terroristes d’Al-Shabab menées par l’Armée nationale somalienne avec le soutien des forces de l’État de Jubaland, tuant 50 et capturant 20 autres vivants», a déclaré le ministre Al Adala.

Al-Shabab est un groupe islamiste basé en Somalie, affilié à Al-Qaïda. Il a émergé dans les années 2000 et est principalement actif dans le sud et le centre de la Somalie, bien qu’il ait également mené des attaques au-delà des frontières somaliennes, notamment au Kenya.

Ce groupe est devenu plus ambiguë au fil du temps. Il prône une interprétation radicale de l’islam et cherche à renverser le gouvernement somalien afin d’établir un État islamique fondamentaliste. Il a été impliqué dans de nombreuses attaques terroristes, en particulier des attentats à la bombe, des attaques contre des installations gouvernementales et des attaques contre des civils.