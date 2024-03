Zimbabwe : Les récoltes d’été anéanties par « El Nino »

La sécheresse dévastatrice causée par le phénomène climatique « El Nino » a ravagé la majorité des cultures alimentaires dépendant des pluies de l’été austral au Zimbabwe, a annoncé mardi le ministre de l’Information, Jenfan Muswere.

Lors d’une conférence de presse qui a suivi la réunion du Conseil des ministres, M. Muswere a déploré les pertes considérables des agriculteurs malgré les mesures prises par les autorités pour faire face aux effets d’El Nino. La sécheresse prolongée et le retard des précipitations ont entraîné des dommages graves aux récoltes.

Face à cette situation critique, le Zimbabwe envisage d’organiser une conférence sur le financement de l’irrigation cette année, dans le but d’attirer des investisseurs et de moderniser rapidement le secteur agricole. Le ministre a souligné que le pays possède de nombreux barrages pouvant être exploités pour l’irrigation, et que les forages existants sont actuellement évalués en vue de leur équipement pour l’irrigation et l’élevage.

La sécheresse sévère causée par El Nino a également touché plusieurs autres pays d’Afrique australe, menaçant les récoltes céréalières de la saison agricole en cours. Selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM), ce phénomène climatique devrait persister jusqu’en avril 2024, entraînant des conditions météorologiques plus chaudes et des précipitations inférieures à la normale.

Le réseau de systèmes d’alerte précoce contre la famine (FEWS NET) de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a averti que les gouvernements, les donateurs et les organisations humanitaires doivent se préparer à répondre à des besoins élevés en aide alimentaire dans les pays d’Afrique australe.