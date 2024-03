Afrique : Nigeria maintient sa coopération avec la Russie malgré les défis

Le Nigeria maintiendra sa collaboration avec la Russie, même dans le domaine militaire, a affirmé mercredi le ministre des Affaires étrangères du pays, Yusuf Tuggar.

« Malgré tout, cette coopération qui existe depuis longtemps perdurera », a souligné Tuggar lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, à Moscou.

Il a également précisé que le Nigeria cherche à intensifier sa collaboration avec la Russie dans les secteurs commercial et militaire, tout en maintenant des liens dans les domaines de l’énergie et de la santé.

De son côté, Lavrov a assuré que Moscou continuerait à soutenir les pays africains dans le renforcement de leurs armées et de leur sécurité « face aux défis persistants ».

Dans ce contexte, il a salué l’engagement et la détermination des autorités nigérianes dans la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue. Le chef de la diplomatie russe a également exprimé sa gratitude à Abuja pour sa « compréhension de la situation en Ukraine et des causes » du conflit initial.