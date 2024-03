Sahel : Création d’une force conjointe anti-jihadiste par le Burkina Faso, le Mali, et le Niger

Lors d’une réunion à Niamey, les chefs d’État-major du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont annoncé la création d’une force conjointe anti-jihadiste pour faire face aux défis sécuritaires dans les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Selon un communiqué publié, cette force sera opérationnelle dans les plus brefs délais afin de répondre aux défis sécuritaires dans la région de l’AES. Le général Moussa Salaou Barmou, chef d’État-major des forces armées du Niger, a déclaré que : «avec les efforts conjugués de nos trois pays, nous parviendrons à créer les conditions d’une sécurité partagée, un objectif au centre de la préoccupation de nos États et de nos vaillantes populations en quête de paix et de stabilisation».

Cette première réunion des chefs d’États-majors des pays de l’AES a permis de discuter des moyens d’améliorer le bien-être des populations en garantissant un environnement exempt des menaces multiformes auxquelles elles sont confrontées actuellement.

En janvier de cette année, les trois États avaient annoncé leur retrait de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) après avoir créé l’AES, un pacte de défense mutuelle conclu entre eux en septembre 2023.

Par ailleurs, l’envoyé d’Emmanuel Macron pour l’Afrique a affirmé à N’Djamena que l’armée française resterait au Tchad, exprimant l’admiration de la France envers le président et chef de la junte au pouvoir depuis trois ans, le général Mahamat Idriss Déby Itno, pour son processus de transition.

Cette déclaration intervient à deux mois d’une élection présidentielle pour laquelle le candidat Déby est largement favori en l’absence de rivaux sérieux dans une opposition qui s’est soit ralliée à la junte, soit est violemment réprimée selon les organisations internationales de défense des droits humains. Mais aussi huit jours après la mort de Yaya Dillo Djérou, dans un assaut de l’armée contre le siège de son Parti socialiste sans frontières (PSF).