Somalie : Demande  de cessation de la Manusom dans le pays

Après plus de dix ans de présence de la Mission d’assistance des Nations en Somalie (Manusom) dans le pays, la Somalie a officiellement demandé à l’ONU de mettre fin à cette mission politique, dont le mandat s’achèvera en octobre prochain.

Le ministre somalien des Affaires étrangères, Ahmed Moallim Fiqi, a exprimé cette demande dans une lettre adressée au Conseil de sécurité. Il a souligné que cette décision fait suite à un examen approfondi des priorités stratégiques de la Somalie.

Dans sa correspondance, le ministre a salué le rôle crucial joué par la mission de l’ONU dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement du pays. Il a néanmoins estimé qu’il était temps de passer à la prochaine phase du partenariat entre la Somalie et l’ONU. Le ministre a également souligné que les enseignements tirés de la présence de la mission continueront à orienter les efforts du gouvernement somalien dans le futur.

La Manusom a été établie en juin 2013 par le Conseil de sécurité pour accompagner les autorités somaliennes dans leur transition vers la démocratie et l’instauration de l’État de droit, après plus de deux décennies de conflits impliquant des milices claniques, des groupes islamistes et des gangs criminels.