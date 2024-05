Niger : La BM renforce le système de santé nigérien avec une importante donation d’équipements de la chaîne du froid

Lundi dernier, le ministre nigérien de la Santé publique, Garba Hakimi, a reçu une donation importante de la directrice des opérations de la Banque mondiale (BM), Elise Vanor Melingen. Cette donation comprend 48 véhicules frigorifiques ainsi que d’autres équipements essentiels tels que des incinérateurs, des dispositifs pour la capture d’animaux sauvages et une quantité substantielle de produits anesthésiques, d’une valeur totale de plus de 22 milliards de francs CFA (plus de 36 millions de dollars). Ces équipements visent à renforcer la résilience des systèmes de santé au Niger.

Le ministre de la Santé a exprimé sa gratitude envers la Banque mondiale pour son soutien continu dans le renforcement des infrastructures sanitaires. Il a souligné l’importance de renforcer les capacités intersectorielles nationales pour une surveillance collaborative des maladies et la préparation aux épidémies, afin de surmonter les faiblesses des systèmes de santé humains et animaux.

Elise Vanor Melingen a souligné que cette donation témoigne de l’engagement fort et de la collaboration sincère en faveur de la résilience du système de santé nationale et de l’amélioration de la santé de la population nigérienne. Jacob Tuborgh, directeur par intérim du Bureau des Nations Unies pour les Services d’Appui aux Projets (UNOPS), a souligné l’importance de ces équipements pour le développement social et la sécurité alimentaire du Niger, en assurant un accès universel aux services socio-sanitaires de qualité pour tous.