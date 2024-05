Tchad : Démission du premier ministre après l’élection Présidentielle 

Le Premier ministre tchadien, Succès Masra, a annoncé sa démission mercredi, quelques semaines après sa défaite lors de l’élection présidentielle du 6 mai, remportée par le général Mahamat Idriss Déby Itno, chef de la junte au pouvoir depuis trois ans.

Le général Déby, âgé de 40 ans, avait été désigné président de transition le 20 avril 2021, à la suite du décès de son père, Idriss Déby Itno, qui était à la tête de l’État depuis plus de 30 ans. Ce dernier avait été tué par des rebelles alors qu’il se rendait sur le front. Le général Déby a été officiellement déclaré élu lors de l’élection présidentielle du 6 mai dernier, avec 61% des voix. Il prêtera serment lors d’une cérémonie d’investiture à N’Djamena le jeudi suivant.

M. Masra, qui avait obtenu 18,54% des voix selon les résultats validés par le Conseil constitutionnel, avait contesté ces résultats, affirmant qu’il avait été élu dès le premier tour. Son parti qualifiait le scrutin de « mascarade », tandis que des ONG internationales le jugeaient « non crédible ». Malgré le rejet de son recours par le Conseil constitutionnel le 16 mai, M. Masra avait adopté une position conciliante, reconnaissant qu’il n’y avait « plus aucun recours juridique au niveau national » et appelant ses partisans à continuer leur « combat politique » de manière pacifique.