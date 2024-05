Tunisie : Les Etats-Unis sont inquiets de la présence militaire russe et Africa Corps  

Le président Kaïs Saïed, un allié du régime militaire algérien et du Hamas, s’est rendu en Iran pour assister aux funérailles du président iranien Ebrahim Raïssi et présenter ses condoléances au guide suprême, Ali Khamenei, ce qui accentue les préoccupations de Washington concernant les orientations géopolitiques de la Tunisie.

Des avions russes ont été aperçus à l’aéroport de la petite île de Djerba, proche de la frontière libyenne, rapporte La Repubblica, information confirmée par des sources sécuritaires locales.

“Nous demeurons préoccupés par les activités de Wagner, et celles soutenues par la Russie sur le continent africain, qui alimentent les conflits et favorisent l’immigration irrégulière, y compris vers la Tunisie”, affirme le département d’État américain.

Ces activités sont perçues comme une menace par le département d’État américain, qui craint une expansion de l’influence russe en Afrique du Nord.

Kaïs Saïed a décidé de se rapprocher de la Russie. Il utilise cette situation pour faire pression sur l’Occident, en laissant entendre qu’il est prêt à rejoindre le Sud global, une nouvelle coalition que la Russie et la Chine cherchent à créer pour remettre en cause le système mondial et le leadership américain.

L’Africa Corps est une organisation paramilitaire russe, successeur de Wagner en Afrique.