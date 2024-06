Ethiopie : Accord sur un partenariat stratégique solide avec la Chine

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a rencontré son homologue éthiopien, Taye Atske Selassie, à Nijni Novgorod, en Russie. Wang a souligné l’importance de l’Ethiopie en tant que nation influente en Afrique et siège de l’Union africaine. Il a noté que la stabilité de l’Ethiopie est cruciale pour la région.

Wang a salué les progrès de l’Ethiopie en matière de paix interne et de développement socio-économique, exprimant sa confiance dans la poursuite de ces succès. Les relations sino-éthiopiennes sont en plein essor, avec un partenariat stratégique solide établi entre les deux pays. Wang a souligné la volonté de la Chine d’approfondir cette amitié et d’élargir la coopération dans divers domaines pour le bénéfice mutuel.

De son côté, Atske Selassie a chaleureusement accueilli l’élévation des relations bilatérales au niveau d’un partenariat stratégique solide et a souligné le rôle clé de la Chine dans les investissements étrangers et les exportations en Ethiopie. L’Ethiopie est désireuse d’apprendre de l’expérience de développement chinois et de renforcer la coopération sino-africaine avec d’autres pays du continent.