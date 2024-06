Burundi : Rapatriement volontaire des réfugiés burundais de la Tanzanie

Selon un responsable burundais, près d’un million de réfugiés originaires du Burundi, qui étaient hébergés dans des camps situés dans l’ouest de la Tanzanie, ont choisi de retourner volontairement dans leur pays depuis 2017.

Théophile Ndarufatiye, secrétaire exécutif permanent au ministère burundais de l’Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, a indiqué lors d’une réunion avec le ministre tanzanien de l’Intérieur, Hamad Masauni, et des représentants du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, que quelque 100 000 réfugiés burundais demeuraient encore dans les camps de réfugiés de Nduta et de Nyarugusu, dans la région de Kigoma, en Tanzanie.

Les deux responsables ont convenu que les réfugiés burundais restants devraient retourner volontairement dans leur pays d’ici le 31 décembre 2024. M. Ndarufatiye a exprimé sa gratitude envers le gouvernement tanzanien pour avoir accueilli les réfugiés burundais depuis de nombreuses années. Le processus de rapatriement volontaire des réfugiés burundais a débuté en septembre 2017, suite à l’expression de satisfaction des dirigeants de la Tanzanie et du Burundi quant au rétablissement de la paix dans ce dernier pays.