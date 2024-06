Malawi : Recherche en cours après la disparition de l’avion transportant le vice-président Saulos Klaus Chilima

Environ 200 soldats sont impliqués dans les efforts de recherche de l’avion militaire transportant le vice-président du Malawi, Saulos Klaus Chilima, et neuf autres personnes, qui a disparu lundi dans le nord du pays, a déclaré mardi le chef de l’armée, le lieutenant-général Paul Valentino Phiri.

Des agents de police et des gardes forestiers participent également à cette opération de sauvetage, qui se concentre dans la forêt de Chikangawa, a précisé Phiri lors d’une conférence de presse à Lilongwe, la capitale du Malawi. Cependant, les mauvaises conditions météorologiques et les difficultés du terrain entravent les opérations. « Chikangawa a des terrains très denses et ce matin, nous avons connu de mauvaises conditions météorologiques, ce qui a entraîné une visibilité réduite », a expliqué le lieutenant-général, cité par les médias locaux.

Lors de la conférence de presse, le ministre de l’Information, Moses Kunkuyu, a déclaré que l’Autorité de régulation des communications du Malawi (Macra) avait contacté d’autres régulateurs en Zambie et en Tanzanie pour obtenir un soutien technique et une expertise afin de localiser l’avion. Kunkuyu a ajouté que Macra avait également contacté l’agence spatiale de l’Angola pour obtenir de l’aide avec des images satellite.

Les États-Unis ont offert le déploiement d’un avion C-12 pour soutenir les opérations de recherche, a annoncé l’ambassade américaine à Lilongwe. « Avec les opérations de recherche et de sauvetage en cours, nous travaillons avec le gouvernement du Malawi pour offrir toute l’aide disponible, y compris l’utilisation d’un avion C-12 du Département de la Défense des États-Unis », a déclaré la légation dans un communiqué.

L’avion militaire disparu a perdu le contact lundi avec les autorités de l’aviation et n’a pas effectué son atterrissage prévu dans une ville du nord du pays, a annoncé la présidence du Malawi. L’avion des Forces de défense du Malawi a décollé lundi de Lilongwe à 09h17 heure locale (07h17 GMT), mais n’a pas atterri comme prévu à 10h02 (08h02 GMT) à l’aéroport international de Mzuzu, la capitale de la région nord. « Tous les efforts des autorités de l’aviation pour contacter l’avion depuis qu’il est sorti des radars ont échoué jusqu’à présent », a indiqué Colleen Zamba, secrétaire du président du Malawi, Lazarus Chakwera, dans un communiqué. En conséquence, Chakwera a annulé son voyage aux Bahamas pour assister à la trente et unième réunion annuelle de la Banque africaine d’exportation et d’importation (Afreximbank) et au troisième Forum Afrocaraïbe de commerce et d’investissement, prévus du 12 au 14 juin.

Dans un message adressé à la nation tard lundi, le président a souligné qu’il ne ménagerait « aucun effort disponible pour garantir que le vice-président et les personnes qui l’accompagnaient soient retrouvés ». Le président a ajouté qu’il avait contacté les pays voisins et les partenaires occidentaux, y compris les gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Norvège et d’Israël, pour obtenir un soutien, y compris l’utilisation de technologies spécialisées pour améliorer la mission de recherche et de sauvetage.

Chilima, un économiste de 51 ans, a pris l’avion pour assister aux funérailles de l’ancien ministre de la Justice et ancien procureur général du pays, Ralph Kasambara. Le politicien est devenu vice-président en 2020, après que Chakwera a remporté les élections présidentielles du 23 juin de cette année-là.