Algérie : Le général Chengriha dirige un colloque sur la mémoire nationale à l’ère numérique

Dans un cadre singulier où le général Saïd Chengriha surplombe le président Abdelmadjid Tebboune, la scène s’est métamorphosée en une image surréaliste, loin du traditionnel rôle d’un général chargé de diriger son Etat-major. En effet, Chengriha, au lieu de se consacrer à ses fonctions habituelles de chef des armées, s’est transformé en un gestionnaire de cybercafé.

Dans une démarche visant à éclairer les soi-disant menaces qui planent sur la mémoire nationale et les moyens d’y faire face sur les diverses plateformes de l’espace numérique, la Direction de l’Information et de la Communication de l’Etat-major de l’ANP a orchestré lundi 10 juin 2024, au sein du Cercle National de l’Armée à Beni-Messous, un colloque sous le thème « L’industrie du contenu numérique… Le gardien de la mémoire nationale ».

C’est le Général d’Armée Saïd Chengriha, Chef d’Etat-major de l’ANP, qui a présidé l’inauguration de ce colloque. A ses côtés, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président de la Cour Constitutionnelle, et le Conseiller du Président de la République chargé de la Direction Générale de la Communication, ainsi qu’un éventail de personnalités de haut rang, des membres du gouvernement, des officiers supérieurs et des universitaires.

Dans son allocution liminaire, le Général d’Armée a souligné l’importance cruciale de la création de contenu numérique pour préserver la mémoire nationale contre les « tentatives de déformation et de falsification ». Il a mis en garde contre les actes qui visent à saper l’identité culturelle et civique des nations dans l’ère des « guerres hybrides », où les médias et les réseaux sociaux sont des outils clés de déstabilisation.

Le Général a insisté sur la nécessité pour l’Algérie de s’adapter aux réalités du monde actuel en renforçant sa présence en ligne et en créant un contenu numérique qui renforce le sentiment d’appartenance à la nation algérienne. Il a appelé à une stratégie nationale inclusive qui préserve l’identité et la cohésion nationales, tout en transmettant l’héritage culturel et historique aux générations futures.