Somalie : L’envoyé spécial de l’Union africaine rassure les Somaliens sur le retrait des troupes

L’envoyé spécial de l’Union africaine (UA) en Somalie a rassuré les Somaliens en affirmant que le retrait des troupes de la mission de l’UA ne créerait pas de « vide sécuritaire » dans le pays. Mohamed El-Amine Souef, représentant spécial de l’UA pour la Somalie, a assuré que l’organisation panafricaine ne laisserait pas la Somalie sans soutien, malgré le retrait prévu de 4 000 soldats de la Mission de transition de l’UA en Somalie (ATMIS) d’ici fin juin.

« Nous veillerons à ce qu’il n’y ait pas de vide sécuritaire même après le retrait des troupes de l’ATMIS, » a déclaré M. Souef après une visite de deux jours à Jowhar, dans le centre-sud de la Somalie. Il a souligné que la transition serait coordonnée entre les États membres fédéraux, le gouvernement somalien et les partenaires internationaux.

Lors de sa visite, M. Souef a salué les efforts des troupes burundaises pour affaiblir le mouvement al-Shebab et les a encouragées à maintenir leur vigilance et à collaborer étroitement avec les forces de sécurité somaliennes et les communautés locales. Cette visite faisait partie d’une tournée dans les États membres fédéraux pour évaluer la préparation opérationnelle, le bien-être et le moral des troupes, alors que l’UA prépare une mission de suivi pour la période post-ATMIS.