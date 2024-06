Algérie : Manifestations à Tiaret en raison de la pénurie d’eau

Des manifestations et des barrages routiers ont eu lieu dimanche et lundi dans la région de Tiaret, en Algérie, pour protester contre une grave pénurie d’eau potable. Le président Abdelmadjid Tebboune avait promis de résoudre ce problème avant la fête de l’Aïd al-Adha.

Selon plusieurs comptes sur les réseaux sociaux, des « manifestations et des blocages de routes » ont été observés à Tiaret, située à 280 km au sud-ouest d’Alger, dès le début de la fête du sacrifice, marquée par une forte consommation d’eau. Des images montrent au moins deux routes bloquées par des pierres et des barricades improvisées entre Tiaret et les villes voisines de Frenda et Boucheguif.

Face à ces protestations inattendues au début de la campagne pour la présidentielle anticipée du 7 septembre, le président Tebboune a convoqué le 2 juin un conseil des ministres et a ordonné aux ministres de l’Intérieur et des Ressources hydrauliques d’élaborer un programme urgent et exceptionnel dans les 48 heures.