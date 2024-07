Mauritanie : Le président sortant El Ghazouani en tête de l’élection présidentielle malgré les contestations

Le président sortant de Mauritanie, Mohammed Ould El Ghazouani, domine largement les résultats de l’élection présidentielle de samedi, tandis que son principal rival a déjà annoncé qu’il ne reconnaîtra pas les résultats officiels qui seront proclamés ce lundi.

Selon la plateforme en ligne de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), El Ghazouani, un militaire de carrière âgé de 67 ans, a obtenu 56,12% des voix après le dépouillement complet.

Biram Dah Abeid, militant anti-esclavagiste âgé de 59 ans, arrive en deuxième position avec 22,10% des voix et a déclaré lors d’une conférence de presse dimanche qu’il ne reconnaîtrait pas les résultats de la Ceni, qu’il accuse d’être manipulée par le pouvoir.

Abeid a appelé à des manifestations pacifiques pour contester ce qu’il qualifie de « hold-up électoral » et a demandé aux forces de sécurité de ne pas obéir aux ordres du régime.

Des partisans ont déjà manifesté à Nouakchott en brûlant des pneus et des poubelles, tandis que le siège de campagne d’Abeid a été encerclé par les forces de sécurité et que son directeur de campagne a été arrêté.