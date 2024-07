Soudan : Les Forces de soutien rapide annoncent une avancée significative à Singa

Les Forces de soutien rapide (FSR), en conflit avec l’armée depuis quatorze mois, ont annoncé avoir pris le contrôle d’une base dans la capitale de l’État de Sennar (sud-est), entraînant la fuite de milliers d’habitants. Depuis avril 2023, cette guerre oppose l’armée soudanaise, sous la direction du général Abdel Fattah al-Burhane, aux FSR dirigées par le général Mohamed Hamdane Daglo.

Les paramilitaires ont déclaré samedi avoir « libéré la 17e division d’infanterie de Singa », la capitale de Sennar. Ils ont également affirmé être déployés dans les rues de Singa, tandis que des témoins ont rapporté des survols de la ville par les avions de chasse de l’armée, accompagnés du bruit de missiles anti-aériens.

Cette avancée resserre l’étau autour de la ville de Port Soudan, dans l’État de la mer Rouge (est), où l’armée, le gouvernement et l’ONU sont installés. Actuellement, les FSR contrôlent une grande partie de Khartoum, de l’État d’al-Jazira (centre), du Darfour (ouest) ainsi que des zones étendues du Kordofan (sud).

Sennar, qui héberge plus d’un million de déplacés, connecte le centre du Soudan au sud-est sous contrôle militaire, où des centaines de milliers d’autres déplacés ont trouvé refuge. Dans une autre partie du pays, les FSR assiègent la ville d’el-Facher, capitale de l’État du Darfour-Nord, exposant des centaines de milliers de civils à la faim et à la soif.

Cependant, les Forces armées soudanaises (FAS) ont nié que les FSR aient pris le contrôle de Singa. « Nos forces à Singa continuent de combattre l’ennemi avec fermeté et engagement », a déclaré Nabil Abdalla, porte-parole des FAS, affirmant que les forces « tiennent leurs positions ».