RDC : Kirumba et Kanyabayonga tombent aux mains du M23

Le M23, soutenu par le Rwanda, continue de progresser dans l’Est de la République Démocratique du Congo en prenant de nouvelles zones sur le front nord du conflit avec les forces gouvernementales. Le mouvement rebelle s’est emparé de Kirumba, une importante localité dans la province du Nord-Kivu, qui a été le théâtre de violences depuis sa reprise des armes en 2021. Kirumba, avec plus de 120.000 habitants, est désormais le point de départ des rebelles qui se dirigent vers le nord.

Lors d’une réunion à Kirumba dimanche, le M23 a annoncé son intention de se diriger vers Butembo, Beni et ensuite vers Kinshasa, déclarant leur intention de « libérer » ces régions. Le général du M23, Gaceri Justin, a affirmé lors de la réunion : « Nous allons vous libérer (…) allez dire à la population de Butembo que nous arrivons ».

En réponse aux avancées du M23, le président congolais Félix Tshisekedi a présidé un Conseil de défense samedi et a souligné lors de la journée de l’Indépendance que des mesures claires et fermes étaient prises pour préserver l’intégrité territoriale du pays, sans fournir de détails spécifiques.

Des affrontements ont également éclaté entre le M23 et le groupe armé Wazalendo, soutenant les forces congolaises, à environ 15 kilomètres au nord de Kirumba. Samedi, la ville stratégique de Kanyabayonga, située à 25 km de là et abritant plus de 60.000 personnes ainsi que des dizaines de milliers de déplacés récents, est tombée aux mains des rebelles.

Kanyabayonga, une ville du Nord-Kivu considérée comme un point de contrôle crucial vers les villes de Butembo et Beni, est un centre commercial important peuplé principalement par la tribu Nande. D’autres villes à proximité ont également été conquises par les rebelles, selon des sources sécuritaires et des responsables locaux.

Depuis fin 2021, le M23, composé principalement de Tutsis congolais, a étendu son contrôle sur de vastes territoires du Nord-Kivu avec le soutien d’unités de l’armée rwandaise, encerclant presque entièrement la ville de Goma. Les autorités congolaises accusent le Rwanda de chercher à exploiter les ressources de l’Est congolais, une accusation que Kigali conteste. Malgré les initiatives diplomatiques entreprises pour résoudre la crise, aucune solution durable n’a encore été trouvée.