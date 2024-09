Addis-Abeba : Abiy Ahmed défend la souveraineté de l’Ethiopie face aux tensions régionales

Le Premier ministre Abiy Ahmed a précisé que l’Ethiopie n’a jamais été l’instigatrice d’une invasion d’un autre pays tout au long de son histoire ancienne. Cependant, il a ajouté qu’au cours de cette même histoire, l’Ethiopie a toujours défendu ses frontières avec courage contre les envahisseurs étrangers, en repoussant ceux qui ont tenté de menacer sa souveraineté avec humiliation.

« Nous ne serons pas atteints ! Mais nous humilierons quiconque oserait nous menacer pour le dissuader. Nous ne négocierons avec personne sur la souveraineté et la dignité de l’Ethiopie », a-t-il déclaré.

Abiy a également souligné que le Ministère de la Défense et son personnel sont non seulement bien préparés pour cette tâche, mais y sont aussi profondément engagés, considérant cela comme un aspect fondamental de leur vie.

Le Premier ministre a indiqué que l’Éthiopie n’a pas été impliquée dans des conflits avec ses voisins au cours des six dernières années, expliquant que la paix et la sécurité de ces nations voisines contribuent de manière significative à la paix, la sécurité et au développement réussi de l’Éthiopie.

Il a également précisé que les forces de défense éthiopiennes servent non seulement l’Éthiopie mais aussi la région plus large. Cette armée doit non seulement maintenir la paix, mais aussi jouer un rôle dans l’accélération du développement.

Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a lancé une nouvelle mise en garde à quiconque chercherait à menacer la souveraineté de son pays, dans un contexte de tensions croissantes en Corne de l’Afrique.

L’Ethiopie, le deuxième pays du continent par sa population, est en conflit avec la Somalie voisine à propos d’un accord maritime signé par Addis-Abeba avec la région séparatiste du Somaliland. De plus, les relations avec l’Égypte sont également tendues en raison du méga-barrage que l’Éthiopie construit sur le Nil, que Le Caire accuse de mettre en danger son approvisionnement en eau.

Le mois dernier, l’Ethiopie a accusé des forces non nommées de tenter de « déstabiliser la région » après que l’Egypte a fourni des équipements militaires à la Somalie dans le cadre d’un accord de coopération militaire. Le Caire a aussi proposé de déployer des troupes en Somalie pour une nouvelle mission « de soutien et de stabilisation » sous mandat de l’Union africaine, en remplacement de la mission Atmis, à laquelle l’Ethiopie contribue largement pour aider Mogadiscio à lutter contre les attaques des islamistes shebab.