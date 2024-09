Niger : Les Etats Unis annoncent la fin de l’opération de retrait de ses forces 

Dans un communiqué publié le mardi 17 septembre 2024, le Département de la Défense des Etats-Unis et le Ministère de la Défense Nationale de la République du Niger ont annoncé l’achèvement du retrait des forces et des équipements militaires américains du Niger.

Le communiqué précise que ce processus a débuté le 19 mai, suite à un accord mutuel sur les conditions de retrait. Il a inclus le départ des forces et équipements de la base aérienne 101 à Niamey le 7 juillet 2024, suivi du retrait de la base aérienne 201 à Agadez le 5 août 2024.

De plus, il est indiqué que l’Elément de Coordination du Commandement Afrique des Etats-Unis, dirigé par un officier général de deux étoiles, a également quitté le Niger. La coopération et la communication entre les forces américaines et nigériennes ont permis d’assurer un retrait ordonné et sécurisé, respectant la date convenue du 15 septembre 2024.

Le communiqué rappelle également que, durant la dernière décennie, les troupes américaines ont formé les forces nigériennes et soutenu des opérations conjointes contre l’Etat islamique et Al-Qaïda dans la région.