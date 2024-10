Espagne : Implication des services de renseignement algériens dans la tentative d’enlèvement du journaliste Hichem Aboud 

L’enquête menée par les autorités espagnoles confirme l’implication d’un service de renseignement algérien dans la tentative d’enlèvement du journaliste et écrivain Hichem Aboud. Cette révélation survient après son sauvetage in extremis par la Guardia Civil, une opération qualifiée de « miracle » par des sources proches du dossier.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’affaire ressemble à un scénario d’espionnage. Aboud avait quitté l’aéroport de Charleroi en Belgique pour Barcelone, où il a été kidnappé dans le centre-ville peu après son arrivée. Ses ravisseurs l’ont ensuite transporté sur près de 600 kilomètres vers le sud, vers la Costa Calida, probablement dans l’intention de l’exfiltrer par voie maritime.

La Guardia Civil est intervenue juste avant qu’Aboud ne soit embarqué sur un navire. Les enquêteurs ont découvert que des agents d’un service de renseignement algérien devaient le prendre en charge une fois hors des eaux espagnoles, confirmant ainsi l’implication d’Alger dans cette opération.

L’enlèvement a été orchestré par un groupe criminel composé d’un Franco-Algérien, de deux Maghrébins et d’un Subsaharien, spécialisés dans les enlèvements et les assassinats. Leur participation soulève des interrogations sur les liens entre les services algériens du général Saïd Chengriha et les réseaux criminels opérant en Europe.

Actuellement, Hichem Aboud est en sécurité dans un village andalou, protégé par les autorités espagnoles, ce qui illustre la gravité des menaces pesant sur sa vie, même après cet échec d’enlèvement. L’enquête, qui prend une dimension internationale, bénéficie de la collaboration de services de sécurité d’autres pays, soulignant l’importance géopolitique de l’affaire et la possibilité de découvrir d’autres opérations clandestines algériennes en Europe.

Les autorités espagnoles ont qualifié cet incident d’acte terroriste et d’atteinte à leur souveraineté nationale, une position qui pourrait entraîner des conséquences diplomatiques significatives entre l’Espagne et l’Algérie, ainsi qu’avec d’autres acteurs européens et internationaux.

Hichem Aboud, figure emblématique de l’opposition algérienne, est connu pour ses critiques du régime algérien. Son enlèvement, soigneusement planifié, met en lumière les dangers auxquels font face les dissidents et les journalistes critiques, même en exil.

Ce soir, Aboud prévoit de s’exprimer lors d’un direct sur la chaîne YouTube de son ami et opposant Anouar Malek, une intervention qui pourrait éclairer les circonstances de son enlèvement et de sa libération, ainsi que révéler des informations sur les opérations des services algériens à l’étranger.

Cette affaire pose des questions sérieuses sur la sécurité des journalistes et dissidents algériens en exil et sur le respect du droit international par l’Algérie. Elle pourrait également influencer durablement les relations diplomatiques en Méditerranée et relancer le débat sur la nécessité de renforcer la protection des voix critiques face aux régimes autoritaires.