Somalie : Nominations au sein du gouvernement somalien d’un nouveau vice-Premier ministre et plusieurs ministres désignés

Le Premier ministre somalien, Hamza Abdi Barre, a annoncé lundi la nomination d’un deuxième vice-Premier ministre et de plusieurs nouveaux ministres, selon l’agence « SONNA ».

Abdisalan Abdi Ali devient deuxième vice-Premier ministre, tandis qu’Elmi Nur, ancien ministre des Finances, prend la tête du ministère des Travaux publics et du Logement.

Yusuf Mohamed Aden est nommé à la direction du ministère du Travail et des Services sociaux. De plus, Mohamed Ahmed Aden est désormais ministre des Ports et du Transport maritime, accompagné de six autres ministres d’État pour divers départements, incluant la justice, le pétrole, les affaires féminines et familiales, ainsi que l’économie bleue et le commerce.