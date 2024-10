Arabie Saoudite : Conférence des Donateurs pour le Sahel et le Lac Tchad à Jeddah

Le 26 octobre prochain, Jeddah accueillera une conférence des donateurs, organisée par l’Organisation de la coopération islamique (OCI) avec le soutien du Centre Roi Salman, de l’OCHA et du HCR.

L’objectif est de recueillir des fonds pour des initiatives humanitaires et des projets de développement destinés aux déplacés et réfugiés dans la région du Sahel et du lac Tchad, touchant des pays comme le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Mali et le Burkina Faso.

La conférence mettra en lumière la crise complexe de la région et cherchera à renforcer les partenariats pour améliorer les réponses humanitaires et soutenir des solutions durables. Le programme inclut un segment de haut niveau abordant les défis humanitaires, avec des intervenants notables tels qu’Abdullah Al Rabeeah et Joyce Msuya, et se conforme aux décisions de la 49ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’OCI.