Soudan : Les FSR déclarent avoir abattu un avion cargo, enquête russe ouverte

Les Forces de soutien rapide (FSR) soudanaises ont annoncé lundi avoir abattu un avion cargo dans les zones reculées de l’extrême ouest du pays, à Darfour. Cette déclaration a suscité l’intérêt des diplomates russes, qui ont indiqué vouloir enquêter sur l’incident. Des vidéos tournées par des témoins montraient ce qui semblait être un champ de débris, avec des combattants de la FSR présentant des documents d’identité récupérés après le crash.

L’ambassade de Russie à Khartoum a confirmé qu’une enquête était en cours sur cet événement survenu dans la région de Malha, au nord de Darfour, près de la frontière tchadienne. Le communiqué de l’ambassade mentionnait également la possibilité que des ressortissants russes se trouvaient à bord de l’avion.

Depuis avril 2023, les FSR sont en conflit avec l’armée soudanaise. Dans un communiqué, ils ont affirmé avoir abattu un « avion de guerre étranger » qui soutenait l’armée, avançant sans preuves que cet appareil avait largué des « bombes à barils » sur des civils. « Tous les mercenaires étrangers à bord de l’appareil ont été éliminés lors de l’opération », a précisé le communiqué.

Une carte de sécurité froissée, apparemment provenant de l’avion, identifiait celui-ci comme un Ilyushin Il-76, opéré par New Way Cargo, une compagnie kirghize. Les autorités de l’aviation civile du Kirghizistan n’ont pas répondu à une demande de commentaire. Le groupe Conflict Observatory, soutenu par le Département d’État américain et surveillant le conflit soudanais, a établi un lien entre les avions de New Way Cargo et l’armement des FSR dans un rapport récent.

Ce rapport indique que la compagnie aérienne avait facilité des transferts d’armes en provenance des Émirats à travers des vols vers l’Aéroport International Maréchal Idriss Déby à Amdjarass, au Tchad, prétendument destinés à soutenir un hôpital local.

Le conflit au Soudan a causé plus de 24 000 morts jusqu’à présent, selon le groupe Armed Conflict Location and Event Data. L’armée soudanaise a intensifié ses offensives près de Khartoum, tandis que ses forces alliées affrontent les FSR à Darfour.

Le Soudan est en proie à l’instabilité depuis qu’un soulèvement populaire a conduit à la chute d’Omar al-Bashir en 2019. La transition vers la démocratie a été interrompue par un coup d’État militaire en octobre 2021, orchestré par les généraux Abdel-Fattah Burhan et Mohammed Hamdan Dagalo des FSR . Les combats entre ces deux factions ont commencé en 2023.

Al-Bashir fait face à des accusations devant la Cour pénale internationale pour avoir dirigé une campagne génocidaire dans les années 2000 à Darfour avec les Janjaweed, qui sont les précurseurs des FSR . Les organisations de défense des droits humains et l’ONU affirment que les FSR et les milices arabes alliées ciblent à nouveau les groupes ethniques africains dans ce contexte de conflit.