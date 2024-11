USA : Washington condamne l’attaque des paramilitaires dans l’État d’Al-Jazira au Soudan

Les États-Unis ont fermement condamné mardi l’attaque des paramilitaires dans l’État soudanais d’Al-Jazira, où plus de 120 personnes ont été tuées, selon le ministre de la Santé de ce pays d’Afrique de l’Est en proie à la guerre.

« Les États-Unis condamnent ces attaques avec la plus grande vigueur et exigent des Forces de soutien rapide (FSR) qu’elles mettent immédiatement fin aux violences contre les civils », a déclaré le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, lors d’une conférence de presse.

M. Miller a ajouté que « ces attaques odieuses ne sont malheureusement que les dernières d’un conflit qui dure depuis bien trop longtemps ». Il a réitéré l’appel aux FSR et à l’armée soudanaise pour qu’ils mettent fin à la guerre, en soulignant que Washington « continuera à imposer des sanctions » aux parties en conflit, après avoir récemment sanctionné un leader paramilitaire.

Depuis avril 2023, le Soudan est le théâtre d’une guerre entre les FSR, dirigées par le général Mohamed Hamdane Daglo, et l’armée, sous le commandement du général Abdel Fattah al-Burhane, qui est le dirigeant de facto du pays, l’un des plus pauvres au monde. Ce conflit a causé des dizaines de milliers de morts, avec des estimations variant de 20 000 à 150 000, la plupart des victimes n’étant pas comptabilisées, selon des sources médicales.