Niger : 21 morts dans l’attaque d’un convoi dans l’ouest du pays

Vingt-et-une personnes ont été tuées cette semaine lors de l’attaque d’un convoi de transport de marchandises près de Téra, dans l’ouest du Niger, une zone régulièrement frappée par des violences jihadistes et un point stratégique pour l’approvisionnement du pays enclavé.

« 21 civils ont été tués le 5 décembre dans l’attaque de véhicules de transport par des hommes armés », a précisé une source locale sous couvert d’anonymat. Une autre source a également confirmé le bilan de 21 morts sans fournir davantage de détails.

Samedi, la radio d’État nigérienne, la Voix du Sahel, a confirmé l’attaque, précisant qu’elle s’était produite dans la zone des « trois frontières », entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, un secteur devenu un refuge pour les groupes jihadistes affiliés à l’État islamique et à Al-Qaïda. « Des véhicules revenant du marché hebdomadaire de Téra ont été attaqués le 5 décembre, à 12 km au nord de Téra, près de Bankilaré, par des bandits armés », a précisé la radio publique.

Le gouverneur de la région de Tillabéri, le colonel Maïna Boukar, s’est rendu à Téra pour assister aux funérailles des victimes et présenter les condoléances des autorités.

Téra, devenu l’épicentre des violences jihadistes au Niger, est un carrefour stratégique pour les camions qui acheminent des marchandises en provenance du port de Lomé, au Togo, via le Burkina Faso, pour ravitailler le Niger. Fin octobre, un autre convoi avait déjà été attaqué dans cette zone.

Les camionneurs, confrontés à des attaques de plus en plus fréquentes, expliquent que les restrictions imposées à la frontière entre le Bénin et le Niger, après le coup d’État de juillet 2023, ont contraint le pays à se tourner vers le port du Togo, obligeant ainsi les conducteurs à emprunter des routes dangereuses au Burkina Faso et au Niger.

L’armée nigérienne mène plusieurs opérations contre les groupes jihadistes dans la région de Tillabéri, où ces attaques sont régulièrement attribuées à des « terroristes ». Dans le sud-est du pays, proche des frontières du Tchad, du Cameroun et du Nigeria, le Niger fait face aux attaques de Boko Haram et de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP). Selon l’organisation Acled, environ 1 500 civils et militaires ont été tués dans des attaques jihadistes au Niger depuis un an, contre 650 l’année précédente.