Le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a exhorté les Forces combattantes à traquer et éliminer tous les terroristes afin de restaurer la paix et la sécurité au pays.

« Il faut éliminer les terroristes jusqu’au dernier », a affirmé le Capitaine Ibrahim Traoré. Il a ajouté : « Que ce soit sur le terrain ou dans les airs, nous allons traquer ces ennemis de la Nation jusqu’à leur dernier retranchement ».

Le capitaine Ibrahim Traoré adopte une approche déterminée face aux groupes armés responsables de la souffrance des populations burkinabè depuis près de dix ans. Il a précisé qu’aucune trêve ne sera accordée aux terroristes. « La seule option pour leur survie est de se rendre et de déposer leurs armes et leur logistique », a-t-il déclaré, soulignant que le Burkina Faso ne cédera jamais face à cette menace.

Il a également rendu hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la défense de la Nation, rappelant qu’« il n’y a pas de développement ni de paix possible sans une armée forte ». Et il a souligné l’importance de protéger les ressources naturelles du pays. « Il est impératif de ne pas laisser nos richesses entre les mains de l’impérialisme qui cherche à nous asservir », a-t-il insisté. « L’armée ira là où il le faut pour sécuriser nos ressources », a-t-il conclu avec fermeté.

Le Président du Faso, chef suprême des Forces armées nationales, avait rencontré les unités combattantes du détachement de Barsalogho, situé dans le Centre-Nord, pour échanger avec elles. A la veille de la fête de l’indépendance, il a fait le déplacement par la route pour encourager les soldats, saluant leur travail dans la sécurisation de la région. Il a appelé les troupes à maintenir leur vigilance, même en période d’accalmie. « Je suis de bout en bout tout ce qui se passe ici », a-t-il précisé, avant de féliciter la réactivité des Forces de défense et de sécurité sur le terrain.

Il a également rencontré les membres du détachement de Gabou sur son chemin du retour, soulignant leur engagement dans une zone particulièrement difficile. « Grâce à votre lutte, les populations peuvent sortir de cette situation. C’est cela, la véritable récompense du militaire », a-t-il déclaré.

Dans le même sillage, le ministère de la Défense a honoré 154 membres des Forces de défense et de sécurité et un Volontaire pour la défense de la patrie (VDP) pour leur dévouement et leur courage dans l’exercice de leurs fonctions, en leur attribuant des décorations le lundi précédant cette rencontre.