Economie : Le Nigéria devient un pays partenaire des BRICS

Le Nigéria a officiellement rejoint les BRICS en tant que pays partenaire, selon une annonce du gouvernement brésilien, qui assure actuellement la présidence tournante du groupe.

Les BRICS, un acronyme formé à partir des initiales des ces pays qui regroupent le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, se positionnent comme un acteur influent parmi les économies émergentes. Leur objectif principal est de renforcer la coopération économique et politique entre leurs membres, afin d’accroître leur influence sur la scène mondiale, d’après les mêmes sources.

Le bloc cherche à promouvoir une coopération Sud-Sud renforcée et à militer pour une gouvernance mondiale plus équitable et équilibrée, tout en créant de nouvelles opportunités économiques pour ses membres et partenaires.

Avec la Nouvelle Banque de Développement (NBD), Fondée en 2014 par les BRICS, cet établissement vise à financer des projets d’infrastructure et de développement dans les pays en développement.

Une autre institution du BRICS est le Fonds de Réserves Contingentes (FRC), mis en place pour fournir des secours financiers aux pays membres en cas de crise économique.