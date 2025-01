Sahel : Quatre conducteurs marocains libérés au Niger après leur enlèvement 

Quatre conducteurs de camions marocains, enlevés en Afrique de l’Ouest pendant le week-end, ont été libérés au Niger, ont confirmé des responsables.

Les quatre hommes transportaient du matériel électrique de Casablanca à Niamey, la capitale du Niger, et étaient en route depuis plus de 20 jours, parcourant les 4 950 kilomètres du trajet, lorsqu’ils ont été signalés disparus samedi, a expliqué le secrétaire général du Syndicat marocain des transports, ainsi qu’un responsable marocain s’exprimant sous couvert d’anonymat, n’étant pas autorisé à commenter l’enlèvement.

L’ambassade du Maroc à Ouagadougou, au Burkina Faso, a informé le syndicat lundi soir que les conducteurs avaient été libérés et étaient désormais en sécurité à Niamey. « Ils seront bientôt rapatriés », a déclaré Echarki El Hachmi, secrétaire général du syndicat. Il a précisé que leurs camions et cargaisons restaient introuvables.

Les conducteurs ont disparu alors qu’ils circulaient à proximité de la frontière entre le Burkina Faso et le Niger, entre les villes de Dori et de Tera, selon le responsable marocain. El Hachmi a précisé que les quatre hommes avaient été enlevés par un groupe armé non identifié dans une zone forestière éloignée.

Le responsable marocain a ajouté qu’aucune preuve ne permettait d’attribuer l’enlèvement à un groupe spécifique. Les autorités marocaines n’ont pas répondu aux questions concernant la possibilité d’une demande de rançon.