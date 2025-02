Niger : 10 soldats tués dans une embuscade  près de la frontière avec le Burkina Faso

Au moins 10 soldats nigériens ont été tués dans une embuscade tendue par un « groupe armé » dans la région de Tillabéri, près de la frontière avec le Burkina Faso, ont annoncé les autorités militaires.

Selon un communiqué diffusé mercredi soir, une unité d’intervention avait été déployée lundi dans l’ouest du pays pour capturer des criminels qui dévalisaient du bétail à Takzat, un village du Niger. C’est durant cette opération qu’un groupe de criminels a attaqué le détachement des forces de sécurité intérieure, causant la mort de 10 soldats.

Les attaquants ont réussi à prendre la fuite, mais l’armée a déclaré avoir capturé et neutralisé 15 « terroristes » lors de l’opération de suivi.

Le Niger, aux côtés de ses voisins le Burkina Faso et le Mali, lutte depuis plus de dix ans contre une insurrection alimentée par des groupes jihadistes, certains étant affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique.

La situation sécuritaire dans le Sahel, une vaste région qui borde le désert du Sahara, continue de se détériorer, avec un nombre record d’attaques et de victimes civiles, tant de la part des groupes islamistes que des forces gouvernementales, selon les analystes.

En décembre dernier, l’armée nigérienne avait déjà déploré la mort de dix soldats et sept blessés dans une attaque près de la frontière avec le Burkina Faso. Le même mois, des militants liés à l’État islamique, opérant sous le nom de Province de l’État islamique du Sahel, avaient abattu 21 passagers d’un bus dans le village d’Arboudji, près de cette même frontière, selon les données de l’ONG Armed Conflict Location and Event Data.