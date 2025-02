RDC : Des milliers de déplacés fuient Goma sous pression du M23 

Des centaines de milliers de personnes quittent ce mardi les sites pour déplacés de Goma, la capitale de la province du Kivu Nord en République Démocratique du Congo (RDC), avant l’expiration du délai de 72 heures donné par le groupe armé M23 pour qu’elles retournent dans leurs villages.

Le porte-parole du Bureau Humanitaire des Nations unies, Jens Laerke, a indiqué que 110 000 personnes déplacées ont quitté Goma et se dirigent vers des villages situés dans les territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo, à environ 70 ou 80 kilomètres plus au nord, dans la province de l’Ituri, où les combats se sont intensifiés et où la situation humanitaire se détériore rapidement.

Un camp de déplacés situé en Ituri a été attaqué aujourd’hui par des membres du groupe armé Coopérative pour le Développement du Congo (Codeco), et au moins 52 civils ont perdu la vie, selon des sources locales.

L’attaque a eu lieu dans le camp de déplacés de Fataki, situé dans le territoire de Djaiba, dans la province de l’Ituri, une région riche en minéraux, notamment en or.

Goma a été le théâtre, ces dernières semaines, d’un regain de violence dans le cadre du conflit armé entre le M23, soutenu par le Rwanda, et l’armée congolaise, un conflit qui a fait plus de 3 000 morts et autant de blessés.

Selon des médias locaux, l’intervention des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et de la mission de paix de l’ONU (Monusco) a permis d’éviter que l’attaque ne fasse davantage de victimes.

Depuis 2022, plusieurs zones de l’Ituri connaissent une intensification des attaques de milices, principalement menées par Codeco, un groupe qui se dit représenter la communauté lendu (agriculteurs) et qui a été formé en 2018 pour lutter contre les abus de l’armée congolaise.

Depuis 1998, l’est de la République Démocratique du Congo est en proie à un conflit alimenté par des milices rebelles et l’armée, malgré la présence de la mission de maintien de la paix de l’ONU, la Monusco.