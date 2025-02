Ouganda : 9 cas confirmés et un décès enregistré

Six nouveaux cas d’Ebola ont été détectés en Ouganda, portant à neuf le total des cas confirmés, selon le ministère de la Santé ougandais.

Dans un communiqué publié lundi, le ministère a signalé qu’un décès était lié à cette épidémie et que huit patients reçoivent actuellement des soins dans différentes structures sanitaires du pays.

Au total, 265 personnes en contact avec les cas confirmés ont été placées en quarantaine, a précisé le directeur général des services de santé, en soulignant que le ministère a mis en place « des mesures de suivi strictes ».

L’épidémie d’Ebola a été déclarée le 30 janvier, suite au décès d’une infirmière de 32 ans dû à cette maladie.

Pour freiner la propagation du virus, le ministère a intensifié ses efforts de surveillance, lancé une campagne de sensibilisation sur les risques sanitaires, et renforcé l’implication des communautés, a ajouté le responsable.

Une épidémie précédente d’Ebola en Ouganda, qui avait été déclarée terminée en janvier 2023, avait causé 77 décès, selon l’Organisation mondiale de la Santé.

Le virus Ebola a été identifié pour la première fois en 1976, lors de deux épidémies simultanées au Soudan (151 décès) et en République Démocratique du Congo (280 décès). Il tire son nom de la rivière Ebola, située en République Démocratique du Congo, où l’un des premiers foyers d’infection a été observé.

Parmi les principales épidémies d’Ebola, on peut citer celle de 1995 en République Démocratique du Congo, qui a fait 254 morts, suivie de l’épidémie de 2000 en Ouganda, qui a causé 224 décès. En 2003, une flambée a frappé le Congo, faisant 128 victimes, et une autre épidémie majeure a eu lieu en 2007 en République Démocratique du Congo, avec 187 morts. Ces épidémies figurent parmi les plus graves enregistrées dans l’histoire de la maladie en Afrique.