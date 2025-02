Sénégal : La SAR réussit avec succès sa première opération de raffinage de pétrole brut sénégalais

La Société Africaine de Raffinage (SAR) a franchi un jalon majeur dans le développement de l’industrie pétrolière du Sénégal en annonçant, le jeudi, la réussite de sa première opération de raffinage de pétrole brut sénégalais. L’opération, effectuée à la raffinerie de Mbao, à l’ouest du pays, marque un tournant stratégique pour l’entreprise, qui a été créée en 1961 dans le but d’approvisionner le marché sénégalais en produits pétroliers.

Le communiqué officiel de la SAR souligne que cette première opération a été couronnée de succès, le pétrole brut raffiné provenant directement du champ pétrolier de Sangomar, situé à environ 100 kilomètres au sud de Dakar. Ce champ est exploité par la société australienne Woodside, partenaire du Sénégal dans le développement de ses ressources pétrolières.

« Après un traitement réussi et des résultats conformes aux normes industrielles en vigueur, la SAR a entamé le transfert des produits dérivés, tels que le fuel et le gasoil, vers ses entrepôts de stockage », précise la société dans son communiqué. Cette avancée est perçue comme un véritable tournant pour la SAR, qui se positionne de plus en plus comme un acteur central dans la souveraineté énergétique du pays.

La SAR met en avant l’expertise technique de ses équipes locales, considérée comme essentielle pour la réussite de cette opération. Selon la société, les compétences de ses employés ont été déterminantes pour la bonne marche de ce projet ambitieux. De plus, la contribution de ses partenaires techniques et financiers a permis de garantir la réussite de cette première opération de raffinage du pétrole sénégalais.

Ce premier raffinage du pétrole brut sénégalais est une avancée considérable dans l’optique de renforcer l’indépendance énergétique du pays. Alors que le Sénégal voit ses réserves de pétrole et de gaz augmenter, le gouvernement sénégalais et ses partenaires privés cherchent à exploiter ces ressources pour stimuler l’économie locale et réduire la dépendance aux importations de produits pétroliers raffinés.