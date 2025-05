Syrie : Fermeture du bureau du Polisario, bras armé terroriste du régime algérien

Dans le cadre de la visite à Damas de la mission technique marocaine chargée de préparer la réouverture de l’ambassade du Royaume du Maroc en Syrie, une mission conjointe réunissant responsables marocains et hauts responsables syriens s’est rendue sur place pour constater la fermeture effective des locaux occupés par le Polisario, dans la capitale syrienne.

Par ce geste, les autorités syriennes ont réaffirmé leur engagement ferme à respecter la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, rejetant catégoriquement tout soutien aux entités séparatistes et terroristes.

Cette démarche illustre également la volonté résolue de la Syrie de renforcer sa coopération bilatérale avec le Maroc et de contribuer à la stabilité régionale.

La fermeture du bureau du Polisario en Syrie constitue une traduction concrète de cet engagement commun en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume et un coup dur porté à cette organisation terroriste appuyée par le régime militaire algérien.