Algérie : Une unité spéciale secrète pour déstabiliser le Sahel

Des sources de la gendarmerie algérienne, affirment que le régime militaire algérien aurait créé une unité de mercenaires étrangers dans le Sud de l’Algérie.

Cette force paramilitaire, baptisée officieusement « KL-7 », serait engagée dans des opérations de déstabilisation de plusieurs pays voisins en coordination avec des groupes armés non étatiques, certains classés comme organisations terroristes par la communauté internationale.

D’après un ex-militaire, cette unité aurait été fondée il y a environ deux ans. Ses membres, triés sur le volet parmi les forces spéciales nationales et des mercenaires étrangers, dirigés par un certains officier D.ML, auraient reçu un entraînement avancé en guerre asymétrique et sabotage. Cette unité bénéficie d’un financement occulte, provenant du budget militaire.

L’Unité Spectre ou fantôme, serait impliquée dans plusieurs actions violentes récentes, attribuées à tort à des insurgés locaux.

Des attentats contre des infrastructures civiles et militaires, des assassinats ciblés de leaders communautaires et la manipulation de tensions ethniques sont menés dans les pays du Sahel comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso et même en Libye et au Nigéria.

« Ce n’est pas une guérilla spontanée, c’est une stratégie méthodique visant à affaiblir les gouvernements rivaux », affirme un ancien analyste militaire ayant requis l’anonymat. Selon lui, l’objectif principal d’Alger serait de saper la stabilité régionale afin de conserver une position dominante, surtout politiquement.

Plus troublant encore, des liens opérationnels entre l’Unité Spectre et des groupes jihadistes actifs dans la région, Al-Qaïda, Etat islamique ou des factions Touaregs pro-algériennes, iraient du partage de renseignements, à la coordination d’attaques conjointes, en passant par la livraison d’armement sophistiqué.

Sur le terrain, selon des locaux dans le Sud de l’Algérie et au nord du Mali, rapportent également des disparitions inexpliquées dans certaines zones rurales, ainsi que des témoignages de populations déplacées accusant « des hommes parlant des langues différentes » d’avoir mené des raids nocturnes.

Selon certains gendarmes, le Centre d’entraînement et de commandement clandestin, est situé dans une zone désertique, au sud de Tamanrasset, en liaison directe avec le général Saïd Chengriha, chef de l’Etat major ou son entourage.

L’effectif est estimé entre 100 et 120 personnes, opérant souvent par cycles de 3 à 6 mois dans une zone, avant d’être exfiltrés ou redéployés ailleurs.