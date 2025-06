Tchad : L’ONU débloque 8 millions de dollars pour répondre à la crise humanitaire

Face à l’aggravation de la crise humanitaire au Tchad, les Nations Unies ont annoncé mardi l’octroi de huit millions de dollars d’aide d’urgence pour soutenir les populations déplacées et les réfugiés soudanais installés dans le pays.

Dans un communiqué, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) a précisé que six millions de dollars seront alloués aux communautés d’accueil vulnérables, aux réfugiés fuyant la guerre au Soudan, ainsi qu’aux Tchadiens rapatriés dans l’est du pays. Les deux millions restants serviront à assister plus de 220 000 personnes déplacées dans la province du Lac, à l’ouest, où les attaques persistantes de groupes armés non étatiques poussent les habitants à fuir.

Ce nouveau financement s’inscrit dans la continuité d’un appui antérieur de 14,5 millions de dollars octroyé plus tôt cette année via le Fonds central d’intervention d’urgence. Une aide précieuse, mais encore loin de couvrir l’ampleur des besoins.

Depuis le début du conflit au Soudan en avril 2023, le Tchad a vu affluer près de 860 000 réfugiés soudanais et plus de 270 000 Tchadiens rapatriés, dont une majorité d’enfants. Un afflux massif qui exerce une pression intense sur les ressources déjà limitées des communautés locales.

Le Tchad fait face à une crise humanitaire complexe, amplifiée par les conflits régionaux, la pauvreté chronique et l’instabilité sécuritaire. Le Plan d’intervention humanitaire pour 2025, chiffré à 1,4 milliard de dollars, reste gravement sous-financé. Parmi les priorités, 835 millions de dollars sont jugés indispensables pour répondre aux besoins les plus urgents de 2,8 millions de personnes sur l’ensemble du territoire tchadien.