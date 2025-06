Burkina Faso : Une délégation parlementaire russe attendue en juillet

Une délégation du groupe d’amitié parlementaire russe est attendue à Ouagadougou en juillet prochain, dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie. Cette visite portera notamment sur le développement des échanges parlementaires et la formation de cadres et d’étudiants burkinabè.

L’annonce a été faite par le député de la Douma Dmitri Ivanovitch Savelev, coordonnateur du Groupe d’amitié parlementaire Burkina-Russie, à l’issue d’une rencontre avec le ministre burkinabè de l’Énergie, Yacouba Zabré Gouba, en marge du 28e Forum économique international de Saint-Pétersbourg.

« En juillet, une délégation du Centre de diplomatie publique se rendra à Ouagadougou pour discuter de l’augmentation du nombre d’étudiants burkinabè en Russie et du renforcement de la coopération dans la formation des cadres », a indiqué M. Savelev.

Selon Savelev, la Russie considère le Burkina Faso comme un pays ami, et le développement des relations bilatérales est désormais une priorité d’ordre stratégique pour Moscou.

Lors de leur rencontre, les représentants russes, dont une délégation de la « Maison russe », ont exprimé leur volonté de faciliter l’accès des étudiants burkinabè aux universités et centres de formation en Russie, notamment dans les domaines scientifiques et technologiques. Si aucun chiffre précis n’a encore été avancé, des engagements fermes ont été pris pour accroître le nombre de bourses et de places disponibles dès l’année prochaine.

« Nous allons travailler activement sur cette question. Je ne peux pas encore vous donner un nombre exact, mais je peux vous assurer qu’il y aura une augmentation du nombre d’étudiants burkinabè, notamment dans le domaine du nucléaire », a précisé M. Savelev.

Le Burkina Faso, qui a récemment signé des accords pour la construction d’une centrale nucléaire, entend former du personnel qualifié pour accompagner ce projet d’envergure. La coopération éducative avec la Russie pourrait donc jouer un rôle clé dans la mise en œuvre de cette infrastructure stratégique.