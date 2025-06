Burkina Faso : 5 gendarmes ivoiriens interpellés par des supplétifs burkinabè sont rentrés à Abidjan

Cinq gendarmes ivoiriens, récemment interpellés par des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) burkinabè près de la frontière entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, ont regagné Abidjan samedi soir, selon une source gouvernementale ivoirienne.

Les militaires avaient été arrêtés le 21 juin après avoir franchi, depuis le territoire ivoirien, la ligne frontalière, a précisé la même source relayée dimanche par plusieurs médias.

A la suite de cet incident, les autorités ivoiriennes ont entamé des démarches diplomatiques auprès de leurs homologues burkinabè pour obtenir la restitution des gendarmes. Elles ont rappelé qu’il y a deux mois, des VDP arrêtés sur le sol ivoirien avaient été remis aux autorités de Ouagadougou dans un esprit de coopération.

La Côte d’Ivoire et le Burkina Faso partagent une frontière commune de près de 600 kilomètres, réputée particulièrement poreuse.

Ce n’est pas la première fois qu’un tel incident se produit : en septembre 2023, deux gendarmes ivoiriens avaient été arrêtés au Burkina Faso et détenus pendant plus d’un an.