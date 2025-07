Ethiopie : Le méga-barrage sur le Nil achevé malgré les tensions avec l’Egypte et le Soudan

Le gigantesque barrage hydroélectrique construit par l’Ethiopie sur le Nil est désormais achevé et sera officiellement inauguré en septembre, a annoncé ce jeudi le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed. Ce projet d’envergure, source de vives tensions avec les pays en aval, notamment l’Egypte, représente un tournant majeur pour la région.

Baptisé Grand barrage de la Renaissance (GERD), ce chantier lancé en 2011 a nécessité un investissement de 4 milliards de dollars. Présenté comme le plus vaste complexe hydroélectrique du continent africain, l’ouvrage mesure 1,8 kilomètre de large et atteint une hauteur de 145 mètres.

« La construction est désormais terminée et nous nous préparons à son inauguration officielle », a déclaré Abiy Ahmed devant le Parlement éthiopien. Il a également tenu à rassurer les voisins riverains : « À l’Égypte et au Soudan, notre message est clair : le barrage de la Renaissance ne représente pas une menace, mais une opportunité partagée ».

Situé sur le Nil Bleu, à la frontière entre l’Ethiopie et le Soudan, le GERD doit permettre de générer à terme jusqu’à 5 000 mégawatts d’électricité, soit le double de la capacité actuelle du pays.

Mais le projet a suscité de vives critiques de la part de l’Egypte et du Soudan, qui déplorent une initiative unilatérale d’Addis-Abeba et s’inquiètent des conséquences potentielles sur leur approvisionnement en eau.

Abiy Ahmed a précisé que l’inauguration aura lieu en septembre et a lancé une invitation aux gouvernements et aux populations d’Egypte, du Soudan et des autres pays du bassin du Nil à se joindre à l’Ethiopie pour célébrer cet événement historique.